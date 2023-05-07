كلمات مؤثرة من نجل سائق أتوبيس حادث الوادي الجديد: «ربنا يصبرني على فراقك»

مأساة حقيقية تعيشها أسرة «ناصر سعد حافظ» سائق أتوبيس الوادي الجديد الذي تعرض لحادث مروع، حيث راح ضحيته 17 شخصا، وأصيب 29 آخرين إثر وقوع تصادم الأتوبيس بسيارة نقل ثقيل على طريق الخارجة- أسيوط، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

ربنا يصبرني على فراقك يا بابا

وبعد مرور أكثر من 72 ساعة على الحادث الأليم، لا يزال الحزن يسكن قلوب أسرة سائق الأتوبيس حيث قال نجل «ناصر سعد حافظ» سائق الأتوبيس عبر صفحته الشخصية فيس بوك «النهارده أول يوم في الامتحان زي دلوقتي كنت بترن عليا وتقولي صحيت يا حب أقولك آه يا بابا تقولي قوم صلي وراجع وربنا يوفقك يا حبيبي أول ما ترجع البيت رن عليا وطمني، طيب دلوقتي أرن على مين يا بابا واقولي الامتحان كان سهل مايه وتقولي بجد يا ميزو اقولك اه يابابا اقولك انا مقفل إن شاء الله تقولي يارب عشان أفتخر بيك طيب دلوقتي انا مش عارف اركز كل ما ابص في الكتاب اشوف صورتك ربنا يصبرني على فراقك».

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة تفاصيل حادث الوادي الجديد من خلال بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري مروع وسقوط ضحايا بمحافظة الوادي الجديد، وتبين أن تفاصيل حادث الوادي الجديد، هو وقوع تصادم أتوبيس نقل ركاب بسيارة نقل ثقيل على طريق الخارجة- أسيوط، وذلك بالقرب من منطقة النقب التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وبحسب بيان وزارة الصحة فإن الحادث نتج عنه سقوط 17 شخصا مصرعهم بينما أصيب 29 آخرين.

17 وفاة و29 مصابا في حادث طريق الخارجة - أسيوط

ووفقاً لبيان وزارة الصحة والسكان حول تفاصيل حادث الوادي الجديد، فإنه تم الدفع بـ26 سيارة إسعاف، لنجدة مصابي الحادث التصادم، الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق «الخارجة – أسيوط»، حيث أن الحادث أسفر عن وفاة 17 راكبا، وإصابة 29 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.