الحبس 7 سنوات لمتهم في قضية التعدي على طفل ووفاته بكفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس الدائرة والمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وبحضور عبد الصمد السقعان وكيل النيابة، وسكرتارية محمد رضا خليفة، بمعاقبة «ف.ا.م»، بالسجن 7 سنوات عما أُسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية، ومعاقبة كل من «ن.ر.ع»، و«ع.ع.ا»، بالحبس لمدة سنة واحدة عما أُسند إليهما، وألزمتهما المصاريف الجنائية، وإيقاف عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات اعتبارًا من اليوم، وذلك في الجناية رقم 1167 المقيدة برقم 66 لسنة 2023 مركز شرطة الرياض.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة، حيث أنه في يوم 29 مارس عام 2022 بدائرة مركز شرطة الرياض، قام المتهم الأول عمدًا بضرب الطفل المجني عليه «ح.س.ا.ط»، وعُمره عام ونصف، بالأيدي وركلًا بالقدمين بالرأس والبطن محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والطب الشرعي والتي أودت بحياته، ولم يقصد من أحداثها قتله، ولكنها أفضت إلى موته، أما المتهمتان الثانية والثالثة فعرضا المجني عليه للخطر قبيل وفاته بأن عرضا أمنه وصحته وحياته للخطر بأنهما أهملا تربيته ورعايته مما عرضه للعنف والإيذاء البدني علي النحو المبين بالأوراق والتحقيقات، والمتهمة الثالثة علمت بوقوع الجنائية المرتكبة من المتهم الأول وأعانت مرتكبها على الفرار من وجه القضاء، وأدلت بمعلومات تتعلق بالجريمة وهي على علم بعدم صحتها.

وجاء في تحقيقات وكيل النيابة الكلية والتي أُجريت تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أن «إ.ا.ط»، 23 سنة، قال في التحقيقات، إنه في غضون عام 2021 انتهت علاقته بالمتهمة الثاني بالطلاق، وظل نجله الطفل المجني عليه في حضانة جدته المتهمة الثالثة لقيام طليقته «والدة الطفل» بالزواج من المتهم الأول، وبتاريخ الواقعة تلقي اتصال تلفوني بوفاة نجله، وإدعاء تعرضه لوعكة صحيه، فانتقل لحال تواجد الطفل بمستشفى كفر الشيخ العام وبمناظرته وجد به إصابات متفرقة بجسده، وأضاف بأن المتهمين الثلاثة أهملوا تربيته ورعايته وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وفاة الطفل بسبب تهتك بالكبد ونزيف بالبطن بالمخ

وجاء بشهادة رئيس قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، أن التحريات توصلت إلى أنه بتاريخ الواقعة حدثت مشادة بين المتهم الأول والمتهمة الثانية بسبب استمرار الطفل المجني عليه في البكاء، فقام المتهم الأول بضربه ضربًا مبرحًا بيده وركلًا بقدميه لإسكاته، مما نتج عن ذلك إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، وأشار إلي علم المتهمتان الثانية والثالثة بالفعل المرتكب الذي تسبب في وفاة الطفل، إلا أنهما عزفا عن الإبلاغ خشية تعرض المتهم الأول للحبس، بينما أكد تقرير الطب الشرعي أن الطفل كان به إصابات بمنتصف الجبهة والوفاة بسبب تهتك بالكبد ونزيف بالبطن بالمخ.