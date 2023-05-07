«جنايات الأقصر» تنظر قضية مقتل طفل في 13 مايو.. أنهوا حياته وألقوه بترعة

تنظر محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، محاكمة المتهمين بقتل الطفل محمود جابر محمد إبراهيم، في الجناية رقم 2947 لسنة 2022 ج طيبة المقيدة برقم 1538 لسنه 2022 كلى الأقصر، السبت المقبل 13 مايو 2023، بعد قرار النيابة العامة بإحالة أوراق المتهمين للمحاكمة.

تفاصيل الجريمة البشعة

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام كل من «عزيزة ب م»، 42 عاما، مقيمة بمنطقة أبو الجود، وفاطمة ب م، 24 عاما، مقيمة بالمدامود، في يوم 20 أغسطس 2022، بقتل المجنى عليه الطفل محمود جابر محمد إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدتا العزم على قتله وأعدتا لهذا العرض سلاحا أبيض «سكين»، واستدرجتاه إلى إحدى الغرف بمسكنهما وما إن ظفرتا به حتى أطبقت الأولى على أنفاسه بقطعة قماشية بحوزتها واستلت «سكينا» بحوزتها وطعنته فأودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله حال تواجد المتهمة الثانية بمسرح الواقعة للشد من أزرها على النحو المبين بالتحقيقات.

كيف تخلص المتهمون من جثة المجني عليه؟

واشترك في الجريمة أيضا المتهم الثالث محمود. م .ع، 18 عاما، مقيم بمنطقة أبو الجود، (حال كونه طفلاً جاوز الخامسة عشر عاماً من عمره ولم يجاوز الثامنة عشر عاماً من عمره)، بطرفي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية، على ارتكاب جرمهما بعد أن نشبت خلافات فيما بينهم مع والد المجنى عليه، حتى اتفق معهما على قتله، وساعدهما بأن نقل جثمان المجنى عليه بأن اصطحبهما بالدراجة النارية قيادته وتخلصا منه بأن ألقوه بترعة العرب بمنطقة القباحي، وقد وقعت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

عرض المتهمتين على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية

وكانت محكمة جنايات الأقصر الدائرة الأولى بجلسة 11-3-2023، قد قررت تأجيل نظر الجناية، من دور شهر مايو 2023 وذلك لعرض المتهمتين على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، وذلك لوضعهما تحت الملاحظة لمدة خمسة وأربعين يوما وذلك لإعداد تقرير مفصل عن حالتهما، وذلك لبيان حالتهما النفسية والعقلية قبل وأثناء ارتكاب الواقعة وبيان عما إذا كانت أيا منهما تعاني من مرض نفسي أو عقلي يفقدهما الإدراك أو الاختيار أو انفصالهما على أن يتم إيداع التقرير قبل الجلسة المحددة.