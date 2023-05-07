«عبدالوهاب»: طرح قضية المحليات في الحوار الوطني أمر مهم

قال الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات، إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني إن المحليات من الموضوعات المهمة، والتي كان الاهتمام بها مقتصرا على الجانب الاكاديمي والتصريحات ووضع مشروع قانون، ودستور عام 2014 له مزايا عديدة فيما يتعلق بالإدارة المحلية، حيث تناول الإدارة المحلية في 9 مواد، إلى جانب مواد أخرى تطرقت للحديث عن الإدارة المحلية، واستحدث قوانين لم تكن موجودة بالدساتير والإدارة المحلية السابقة أو الحالية.

وأوضح أن المجالس المحلية غير موجودة في مصر منذ عام 2011، وهذا الأمر لم يحدث قبل ذلك في مصر أو أي دولة من دول العالم أن تغيب المجالس المحلية لفترة من الزمان، خاصةً أن المجالس المحلية عندما تغيب يكون لها بدائل محلية مؤقتة لمدة 45 يوما أو شهرين، ومن هنا تأتي أهمية طرح قضية المحليات على الحوار الوطني.

لن نتخطى دور البرلمان

وأضاف مقرر لجنة المحليات إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني خلال ندوة عقدتها جريدة «الوطن» عن الحوار الوطني، أن بعد انتهاء الحوار الوطني من وضع مقترحات ووضع مشروع قانون سواء للانتخابات المحلية والإدارة المحلية سيكون أول مشروع قانون يتم بالمشاركة بين جميع الأحزاب والقوى السياسية وكل المعنيين بالإدارة المحلية، موضحا أن قضية المحليات تم اختصارها بنقطتين، الأولى تشكيل المجالس المحلية، والثانية تتعلق بقانون اللامركزية والإدارة المحلية ككل، وكلاهما متداخل مع بعضه البعض، ولن يكون تخطي لدور البرلمان خصوصا وأنه المعني بمشروعات القوانين ومناقشة مشروعات القوانين وحقه في تعديل أي مشروع قانون ولن تقتحم اللجنة دور البرلمان.

التحاور فيما يتعلق بالمحليات يدور في نطاق الدستور الحالي

وتابع مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني أن التحاور فيما يتعلق بالمحليات يدور في نطاق الدستور الحالي، والدستور الحالي به مواد جيدة جدا لم تحدث من قبل، وكل المواد الدستورية تتعلق بالحصص أو النسب التي نص عليها فيما يتعلق بالـ25% للمرأة و25% للشباب وضرورة ضمان تمثيل المسيحيين وذوي القدرات الخاصة تمثيلا مناسبا،