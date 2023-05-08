الداخلية: ضبط 170 قضية اتجار بمواد مخدرة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من كشف ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا ترويج بعض الأشخاص وتعاطي المواد المُخدرة، فضلا عن حيازتهم للأسلحة البيضاء، وممارستهم أعمال البلطجة والتحرش بالفتيات بشارع الفاروق بالجيزة.

وبالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية خلال الآونة الأخيرة، أسفرت الجهود عن ضبط عدد «170» قضية اتجار بالمواد المُخدرة، بإجمالى «175» متهما، وعُثر بحوزتهم على «كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.338 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2.127 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر وزنت 4.225 كيلو جرام- كمية من مخدر الأيس وزنت 1.032 كيلو جرام- 1137 قرص مخدر».