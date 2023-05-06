«الداخلية» تضبط 6 عناصر إجرامية في حملة مكبرة بـ3 محافظات

نفذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية مُكبرة، بالاشتراك قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي) ومديريات أمن (القاهرة – أسيوط – المنيا)، استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار فيها.

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 3 عناصر إجرامية

- ضبط (3 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، وذلك حال استقلالهم عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهم (5 بنادق خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - هاتف محمول).

- استهداف (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط تبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه في حضور شقيقه عثر على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية لذات العيار).

- ضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط بحوزته (مسدس - عدد من الطلقات النارية لذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول).

- ضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزته عدد (2 سلاح نارى محلى الصنع، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).