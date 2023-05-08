القصة الكاملة لوفاة طبيب كفر الشيخ وعمّه بفارق ساعات.. «متسمي على اسمه»

أحداث مؤلمة عاشها أهالي مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة طبيب شاب يُدعي محمد عثمان الشيخ، 30 عامًا، الذي توفي بشكل مفاجئ في أثناء ممارسة مهام عمله بأحد المستشفيات، أول أمس السبت، ليلحق به عمّه في نفس اليوم، عقب انتهاء العزاء، ويُشيع جثمانه ظهر أمس الأحد، في جنازة مهيبة، شارك فيها المئات من الأهالي، وسط حالة من الحزن والبكاء والانهيار بين المشاركين في تشييع الجنازة.

ورحل محمد علي عثمان الشيخ، عم طبيب كفر الشيخ، مساء أول أمس السبت، عقب انتهاء عزاء نجل شقيقه، إذ كان يمر بوعكة صحية منذ فترة، وعقب علمه بوفاة نجل شقيقه، ازداد عليه التعب بسبب الحُزن، ورحل هو الآخر.

وشُيعت جنازة عم الطبيب الشاب الراحل محمد عثمان الشيخ، ظهر أمس الأحد، من مسجد الجبانة بمدينة بيلا، إذ وارى الثرى في مقابر العائلة ببيلا، وتلقت الأسرة العزاء في مضيفة المعداوي ببيلا.

«فيس بوك» يتحول إلى دفتر عزاء لنعي الطبيب الراحل وعمّه

وتحوّل موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى دفتر عزاء لنعي الطبيب الراحل محمد عثمان الشيخ، وعمّه محمد علي عثمان الشيخ، وحرص رواد موقع التواصل الاجتماعي، على تداول الصور الشخصية للطبيب الراحل وعمّه، داعيين الله أنّ يتغمدهما بواسع رحمته، وأنّ يُسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

كان الدكتور محمد عثمان الشيخ، صاحب الـ30 عاماً، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، قد توفي في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت، بشكل مفاجئ أثناء ممارسة عمله بأحد المستشفيات، ما تسبب في صدمة بين أسرته وأصدقائه وزملائه من الأطباء.

تشييع جنازة الطبيب الشاب

وشُيعت جنازة الطبيب الشاب يوم السبت، حيث تم أداء صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الجبانة ببيلا، عقب صلاة المغرب، ووارى الثرى في مقابر العائلة ببيلا، وسط حالة من الحُزن الشديد التي انتابت الجميع، وانهيار من أُسرة وأصدقاء وزملاء الراحل لوداعه، واللقاء الأخير بمقابر بيلا، نظراً لكونه أحد الأطباء المشهود لهم بحُسن الخلق والتواضع ومساعدة الآخرين.

ومن جهته، أكد علي الشيخ، أحد أقارب المتوفيين، لـ«الوطن»، أنّ عم طبيب كفر الشيخ الراحل، توفي حزنًا على وفاة نجل شقيقه، خاصةً أنه كان يمر بوعكة صحية بعد إجرائه جراحة قلب مفتوح: «محمد الله يرحمه كان بيحب ابن أخوه لأنه كان متسمي على اسمه، ومستحملش خبر الوفاة، ومات بعد انتهاء العزاء مباشرةً».

نقابة أطباء الدقهلية تنعي الطبيب الراحل

وفي سياق متصل، نعت نقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية، في بيان لها، الطبيب الشاب محمد عثمان الشيخ، نائب أمراض القلب، الذي وافته المنية في أثناء ممارسة عمله بأحد المستشفيات، وأورد بيان النقابة، أنّ الوفاة جاءت عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وتقدم الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، بخالص العزاء لأسرة الطبيب الشاب.

فيما كشف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ونقيب أطباء الدقهلية الأسبق، أنّ الطبيب الراحل خريج الدفعة الخمسين من كلية الطب بجامعة المنصورة منذ 4 سنوات، وبذلك يكون الطبيب الثاني من نفس الدفعة الذي يُفارق الحياة.