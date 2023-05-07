وفاة عم طبيب كفر الشيخ بعد انتهاء عزاء نجل شقيقه

توفي منذ قليل محمد علي عثمان الشيخ، عم الطبيب الشاب الراحل محمد عثمان الشيخ، صاحب الـ30 عاماً، الذي توفي بشكل مفاجئ، صباح أمس السبت، أثناء عمله بأحد المستشفيات.

وفاة عم طبيب كفر الشيخ عقب انتهاء العزاء

فوجئت أسرة طبيب كفر الشيخ الراحل برحيل عمّه عقب انتهاء العزاء مباشرةً، حيث كان يمر بوعكة صحية منذ فترة، وتوفي متأثراً بها، وعقب علمه بوفاة نجل شقيقه تزايد عليه التعب بسبب حُزنه على نجل شقيقه، ورحل، ما ضاعف من أحزان الأسرة التي لم تتوقف دموعها على رحيل فقيدهم الطبيب الشاب.

ووفقاً لما ذكره علي الشيخ، أحد أقارب المتوفى، لـ«الوطن»، فإنه سيتم تشييع جثمان محمد علي عثمان الشيخ، عم الطبيب الشاب الراحل محمد عثمان الشيخ، ظهر اليوم الأحد، من مسجد المرسي ببيلا ليوارى الثرى في مقابر العائلة ببيلا، وستتلقي الأسرة العزاء في مضيفة المعداوي ببيلا.

وفاة طبيب شاب أثناء ممارسة عمله

كان الدكتور محمد عثمان الشيخ، صاحب الـ30 عاماً، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، قد توفي في الساعات الأولى من صباح أمس السبت بشكل مفاجئ أثناء ممارسة عمله بأحد المستشفيات، ما تسبب في صدمة بين أسرته وأصدقائه وزملائه من الأطباء.