حزن في كفر الشيخ بعد وفاة طبيب شاب أثناء ممارسة عمله.. أزمة قلبية

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة طبيب شاب يُدعى محمد عثمان الشيخ، 30 عاما، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بشكل مفاجئ أثناء ممارسة عمله بأحد مستشفيات القاهرة، ما تسبب في صدمة بين أسرته وأصدقائه وزملائه من الأطباء.

صدمة بعد وفاة الطبيب الشاب

وتسببت الوفاة المفاجئة للطبيب الشاب في صدمة كبيرة لأسرته والمقربين منه وأبناء مدينة بيلا بشكل عام، ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الطبيب الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة الطبيب بشكل مفاجئ

وقال أبو الفتوح عثمان الشيخ، جد الطبيب الراحل، «عم والده»، لـ«الوطن»، إن حفيده توفي بشكل مفاجئ الساعة الخامسة صباح اليوم السبت، أثناء ممارسة عمله بأحد مستشفيات جراحة القلب والصدر وأمراض القلب بالقاهرة، والذي يعمل به بعد تخرجه من كلية الطب بجامعة المنصورة، لافتاً أنه لم يكُن يشكو من أي أمراض وكان يُمارس عمله بشكل طبيعي، كاشفاً أنه كان في «نبطشية» بالمستشفى الذي يعمل به وسقط فجأة ولم تنجح محاولات إنقاذه من الأطباء الذين أفادوا أنه توفي نتيجة أزمة قلبية، وجارٍ إنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن.

كان يتميز بالأخلاق الحسنة

وأضاف جد الطبيب الراحل، إنه كان باراً بوالديه وبإخوته وأفراد أسرته، وصديقاً مخلصاً لأصدقائه، وكان يتميز بالأخلاق الحسنة والطيبة وحُسن الخُلق، ومتعاون وخدوم، موضحاً أن له شقيق أكبر منه يدعى «أحمد» وهو مهندس، وشقيق أصغر منه «عبد الرحمن» طالب بكلية الشرطة، بالإضافة إلى شقيقتين، لافتاً أنه سيتم تشييع جنازة حفيده الطبيب الشاب في جنازة مهيبة من مسجد الجبانة ببيلا، بعد صلاة المغرب اليوم السبت، ليوارى الثرى في مقابر العائلة بمدينة بيلا.

ومن جانبه، أشار علي الشيخ، أحد أقارب الطبيب الراحل، إلى أن جميع أهالي مركز ومدينة بيلا ينتظرون وصول جثمان الطبيب الشاب لتشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحُزن والألم، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويجعل مثواه الجنة.