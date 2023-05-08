10 أسباب تدفعك لقضاء إجازة الصيف في رأس سدر.. منتجعات وعيون كبريتية

رأس سدر واحدة من أهم المدن السياحية في محافظة جنوب سيناء، والتي يفد إليها آلاف المواطنين مع بداية إجازة الصيف، حيث تمتع بطقس ساحر وهواء منعش ومناظر طبيعية خلابة، كما أنها أول وأقرب مدينة سياحية بالنسبة لمحافظات الوادي والدلتا بعد نفق الشهيد أحمد حمدي مباشرة.

علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر قال لـ«الوطن»، إن المدينة تشهد طفرة كبيرة في كل القطاعات، حيث جرى تطوير المدينة من ناحية الشوارع والميادين، وتوفير المياه والكهرباء وإنارة شارع القرى السياحية.

كورنيش المدينة ومقصد العائلة

وأكد رئيس مدينة رأس سدر، أنه يُجرى إنشاء مقصد العائلة بجوار الكورنيش ليصبح إضافة سياحية للمدينة، وذلك في ضوء تنمية رأس سدر كونها أحد المقاصد السياحية المهمة في مصر.

وأضاف، أنه جرى بدء العمل في مشروع مقصد العائلة الترفيهي بكورنيش رأس سدر السياحي، وذلك في المنطقة المقابلة لمشروع 306، وذلك لجعل المنطقة متنفسا للأهالي وزوار المدينة.

وأكد رئيس المدينة، أن مشروع مقصد العائلة يشمل منطقة ملاهي وألعاب للأطفال ومسرح مكشوف ومبنى مطاعم.

10 أسباب لزيارة رأس سدر في الصيف

ومن الأسباب التي تدفع المواطنين لقضاء إجازة الصيف في رأس سدر ما يلي:

1- أقرب مدينة سياحية في جنوب سيناء لمحافظات الوادي والدلتا.

2- تتنوع فيها المنتجعات السياحية ما بين فنادق وقرى وشقق وشاليهات سياحية.

3- أسعار الإقامة في اليوم الواحد تبدأ من 200 جنيه للفرد.

4- يتوافر بها أسواق ومحال تجارية بأسعار تناسب الجميع.

5- شاطئ فيروزي يمتد لمسافة 60 كيلومترا.

6- وجود شواطئ عامة والدخول بالمجان، إضافة إلى الحدائق والمتنزهات.

7- وجود العيون الكبريتية التي تخرج من باطن الأرض ودرجة حرارتها 80 درجة.

8- حمام فرعون الذي يعتبر مغارة البخار وتشفي بعض الأمراض.

9- وجود كورنيش وشارع 306 مزود بكل الخدمات.

10- يمكن لزوار اليوم الواحد الاستمتاع بكل المعالم السياحية بالمدينة وتوافر الموصلات الداخلية والخارجية.