رأس سدر تجذب السائحين والمغامرين برياضة «كايت سيرف»

مدينة رأس سدر هي أولى المدن السياحية في جنوب سيناء بعد عبور نفق الشهيد أحمد حمدي مباشرة فهي تبعد 60 كيلومترا عن النفق، تشتهر المدينة بالشواطئ الفيروزية التي تمتد على مسافة 75 كيلومترا.

علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، يقول في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حالة الطقس في المدينة والشواطئ ساعدت في انتشار رياضة «كايت سيرف» وهي إحدى الرياضات المائية المهمة التي يمارسها السياح، مصريون وأجانب.

وأشار إلى أنه هناك آلاف السياح يأتون سنويا إلى زيارة المدينة لممارسة هذه الرياضة، خاصة في فصلي الربيع والخريف.

«كايت سيرف» تسمح بالتزحلق فوق الماء بسلاسة

رياضة كايت سيرف هي ركوب موج البحر بواسطة لوح مصنوع من مادة خاصة تسمح بالتزحلق فوق الماء بسلاسة، يعتمد اللاعب فيها على الهواء والأمواج لتحريك اللوح المستخدم في هذه الرياضة.

ويؤكد رئيس مدينة رأس سدر أن رأس سدر بها مناطق مخصصة لهذه الرياضة وهي رأس مطارمة والتي يبلغ طولها 30 كيلومترا تقريبا باتجاه حمام فرعون، مشيراً إلى أن مطارمة تضم مجموعة من الفنادق والمنتجعات السياحية التي تشتهر برياضة «كايت سيرف»، وقال إن هناك بطولة سنوية لرياضة كايت سيرف يشارك فيها لاعبون مصريون وأجانب تقام في أحد الفنادق سنويا، وتنظم الفنادق عدة فعاليات محلية لتشجيع الشباب والفتيات علي ممارسة هذه الرياضة.

رأس سدر استقبلت 50 ألف سائح خلال إجازة عيد الفطر

وقال رئيس مدينة رأس سدر إن المدينة استقبلت خلال إجازة عيد الفطر المبارك ما يقرب من 50 ألف سائح وما زال عدد من الفنادق نسبة الإشغال السياحي بها 100%، مشيراً إلى أن محبي رياضة كايت سيرف ما زالوا يمارثون هذه الرياضة في الصباح على شواطئ المدينة لأن هناك رياحا مستمرة منذ أكثر من أسبوع حتى الآن.

وتابع أن إجمالي عدد الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة رأس سدر يبلغ 57 منشأة سياحية بإجمالي 20 ألف غرفة سياحية.