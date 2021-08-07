إنجاز 60٪ من أعمال تطوير كورنيش رأس سدر.. والانتهاء خلال شهرين

أعلن علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، الانتهاء من تنفيذ 60% من أعمال تطوير كورنيش المدينة، بإجمالي 1.6 كيلو متر، وبتكلفة تبلغ عشرة ملايين جنيه، ليكون متنفسًا عامًا لأهالي المدينة.

وقال حمادة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنَّ أعمال التطوير تشمل إقامة البلدورات، ووضع الإنترلوك للأرصفة، وصب الخرسانة الخاصة بالمحال التجارية التي تقام في شارع ٣٠٦ وتستهدف توفير فرص عمل لشباب المدينة، إضافة إلى تقديم خدمات للمواطنين وزائري المدينة.

موعد الانتهاء

وأضاف أنَّ أعمال التطوير تنتهي خلال شهرين، بعدها يتم تجهيز الكورنيش للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر.

أنشطة مختلفة

وأشار إلى أنَّ أعمال التطوير تشمل إقامة أنشطة تجارية وترفيهية لرواد المنطقة، مع إنشاء شارع 306 على غرار ما جرى إنشاؤه بمدينة طور سيناء، وأيضًا ممشى للدرجات.

وأوضح رئيس المدينة، أنَّه جرى التأكُّد من صلاحية توصيل المرافق من خطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء قبل بدء أعمال التطوير.

خزان مياه استراتيجي

وأكد أنّ المحافظ اللواء خالد فودة افتتح الخزان الاستراتيجي بمدينة رأس سدر، ويتضمن خزاني مياه أرضية بإجمالي سعة عشرة آلاف متر مكعب، وعنبر طلمبات مكون من ثلاث طلمبات لإنتاج 80 لتر مياه في الثانية، ورافع 56 مترًا للضخ على شبكة مياه رأس سدر، وعنبر الكلور، ومبنى المحولات، ومبنى المولد، والمبنى الإداري، بهدف زيادة ضغط المياه لأطراف المدينة .

ولفت إلى افتتاح رافع مياه بفرع جامعة الملك سلمان بالمدينة، وهو مزود بخزان أرضي سعة 2000 متر مكعب لضمان استمرارية التشغيل، وأربع طلمبات حديثة، لتقوية ضغط المياه.