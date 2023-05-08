مدير متحف التحنيط بالأقصر: المكان شاهد على عظمة الأجداد في التحنيط

قالت إيمان محمود، وكيل متحف التحنيط في الأقصر، إنّ المتحف مُقام على ضفاف نهر النيل، ويتميّز بقاعة العرض المتحفي التي تضم 19 خزانة، توضح مراحل التحنيط كافة، بدءا من الوفاة حتى مراسم الدفن، مشيرة إلى أنّه متحف فريد من نوعه، ويروي قصة التحنيط التي نفذها المصريون القدماء بكل تفاصيلها.

وأضافت وكيل متحف التحنيط بالأقصر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة TeN، إنّ المتحف يحتفل بمرور 26 عاما على افتتاحه، مؤكدة أهمية المتحف التاريخية من خلال شرح مراحل التحنيط كافة، ووجود المومياوات المختلفة به، سواء بشرية وحيوانات.

وأشارت إلى أنّه لم يتم اكتشاف النسب المستخدمة في التحنيط، لكن هناك كشف عن مجموعة المواد التي استخدمت في التحنيط، مثل الراتنج السائل، والسربنتينة، من مواد التحنيط، وملح، ونشارة خشب، ودهون معطرة، وهي مواد استخدمها المصري القديم لحفظ الجثامين.

وأشارت وكيل متحف التحنيط، إلى أنّ المتحف ينظم احتفالات خاصة في المناسبات، ومنها جولات إرشادية في مناسبات مثل شم النسيم، لزيادة الوعي الأثري للزائرين، والطلبة من المدارس المختلفة، لتعريفهم بحضارة وتاريخ بلادهم.