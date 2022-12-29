أستاذ آثار: 2022 حفلت باكتشافات مهمة أبرزها ورشة تكشف «سر التحنيط»

قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن عام 2022 كان حافلا بالعديد من الإنجازات والاكتشافات الآثرية والثقافية، كما استضافت مصر العديد من البراندات العالمية لإقامة احتفالتها بمصر بمواقع آثرية، ومن أبرزها ديور وريتشي وهي أحداث مهامة جدًا.

وأضاف بدران، في حوار على فضائية dmc، أنّ بداية عام 2022 بدأت بالإعلان عن اكتشاف مهم جدًا عن طريق بعثة مصرية في جنوب سيناء بمنطقة تسمى باسم وادي النصب، واكتشاف بها بعثات التعدين التي كان يتم إرسالها في مصر القديمة لتعدين النحاس، إذ كان هذا المكان يطلع منه سنويًا ما يقرب من 100 الف طن نحاس يتم تعدينها وتجهيزها ثم إرسالها للورش والمصانع بمصر القديمة لتدخل في الصناعات المختلفة.

العثور على مقبرة قائد أجنبي كشف انفتاح مصر على العالم

وأضاف بدران، أنّ هذه الاكتشافات كشفت عن توطين الصناعة في مصر القديمة وهو التوجه نفسه الذي تسير به الدولة المصرية الآن في العصر الحديث، إذ تشهد البلاد الآن اهتماما كبيرا من القيادة السياسية في كل الصناعات منها الجلود والفخار والأثاث والسكر إضافة إلى الصناعات الحديثة، مشيرًا إلى أنّ الأشهر الأولى من عام 2022 شهدت الإعلان عن كشف مهم جدًا لأحد القيادات الأجنبية الموجودة بمصر بمنطقة أبو صير من خلال بعثة مصرية كانت تعمل بهذه المنطقة، وهو ما أظهر إنفتاح مصر على العالم في فترة مبكرة من تاريخها، وأن مصر كانت تغلب الكفاءة والمهارة في تولي المناصب القيادية عن الجنسية.

العثور على خبيئة للتحنيط أبرز إكتشافات 2022

وأوضح أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، أن الاكتشافات في منطقة أبو صير شهدت العثور على خبيئة للتحنيط، وهو ما يعد أحد الاكتشافات الأثرية المهمة بعام 2022، إذ تضمن الكشف 270 إناءً، وهو ما أوضح مراحل التحنيط في مصر القديمة بالورشة المهمة التي عُثر عليها بهذه المنطقة، للأسرة الـ 26.