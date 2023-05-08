رئيس شعبة المصوغات: شراء الذهب من مواقع التواصل الاجتماعي محفوف بالمخاطر

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ المستهلك أصبح لديه عدد كبير من المقومات التي يجب أن يحتفظ بها ويتمسك بها لعدم التعرض للغش والتأكد من وجود الدمغة المصرية التي تؤكد المواصفات والوزن والعيار المحدد والاحتفاظ بالفاتورة المدون بها تلك المواصفات للحفاظ على حقوقه كاملة.

وأشار إلى أن شراء الذهب من على مواقع التواصل الاجتماعي محفوف بكثير من المخاطر حيث أن المستهلك يعرض نفسه للغش والخداع، في مقابل الإعلان عن بيع تلك المشغولات بسعر أقل من المحلات، ومن الممكن أن تكون تلك المعروضات مسروقة أو أقل من العيار المحدد.

مواقع إلكترونية معروفة لشركات تبيع الذهب

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة « TeN» أنّ هناك مواقعا إلكترونية معروفة لشركات تبيع الذهب وهي معروفة ومطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن من اشترى الذهب وتعرض للغش عليه التوجه مباشرة لجهاز حماية المستهلك حال للتأكد من تعرضه للغش.

الكمية المطروحة تصل لما يعادل 10 ألف دولار

وأكد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وجود مناقشات لفكرة السماح للمصريين بالخارج بدخول البلاد بمشغولات ذهبية دون جمارك بما يوفر المعروض في السوق ويساهم في ضبط الأسعار، مشيرا إلى أن تلك الكمية المطروحة تصل لما يعادل 10 آلاف دولار أو 150 جرامًا من سبائك الذهب في حالة وجود مصري مقيم بالخارج.