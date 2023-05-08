أسعار الذهب اليوم في مصر 8-5-2023.. واستقرار عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر 8-5-2023 استقرارا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وتراجعت الأسعار أمس بنحو 10 جنيهات، بسبب هبوط أسعار الذهب الفترة الحالية في السوق المحلي، وانخفاض القوة الشرائية على شراء الجنيهات والسبائك الذهبية، حيث شهدت الفترة الماضية إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على شراء الذهب، خاصة السبائك والجنيهات، اعتقادا منهم أنّها أفضل استثمار في الوقت الراهن، وفق ما صرح به لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح محمد، أسعار الذهب اليوم في مصر 8-5-2023، حيث سجل جرام الذهب 21 الأكثر مبيعا 2635 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3022 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب، أنّ سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 2258 جنيها للشراء كما يسجل عيار 22 اليوم 2745 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وتابع أنّ سعر جرام الذهب عيار 14 سجل داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1761 جنيها، بينما بلغ سعر عيار 12 اليوم 1497 جنيها للشراء.

سعر جنيه الذهب

وأشار لطفي محمد، إلى أنّ سعر جنيه الذهب شهد اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة هدوءًا، بعد تراجع سعره أمس، حيث سجل 21080 جنيها فيما يبلغ سعر الأونصة 93122 جنيها.