تحذير من شراء الذهب «أونلاين».. مستشار وزير التموين: التاجر الموثوق به أفضل

حذّر الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، من إقبال البعض على شراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت بنظام التسوق أون لاين، مؤكدا أنّ الذهب ليس من السلع التي يجب شراؤها من الإنترنت.

وأضاف فرج في تصريحات صحفية، أنّ أفضل مكان لشراء الذهب منه هو التاجر الموثوق الذي يتم التعامل معه باستمرار، خاصة في ظل الأسعار الحالية لجرام الذهب بسبب زيادة الإقبال على الشراء من قبل المواطنين.

إعفاء ذهب المصريين في الخارج من الرسوم

وأكد فرج أنّ إعفاء المقترح الجاري دراسته وصياغته حاليا والمعلن من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والخاص بإعفاء ذهب المصريين بالخارج من الرسوم عند نزولهم مصر، سيهدف إلى ضبط سوق الذهب الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في سعر الجرام، بسبب الإقبال المتزايد، موضحا أنّه جار صياغة الدراسة مع اتحاد الغرف وشعبة الذهب للتقدم بها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها.

سعر جرام الذهب

ونوه مستشار وزير التموين، بأنّ الذهب كونه الملاذ الأمن للاستثمار سلعة لا تخسرا مطلقا، لافتا إلى أنّ سعر جرام الذهب سيظل في الارتفاع كلما شهد السوق إقبالا متزايدا على الشراء، فضلا عن سعر صرف العملة الصعبة الذي يؤثر هو الآخر على سعر جرام الذهب.