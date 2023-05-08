عودة مركبة صينية إلى الأرض بعد 276 يوما في الفضاء.. تعرف على مهمتها

أطلقت الصين قبل أكثر من 250 يومًا مركبة فضائية تجريبية، في مهمة لاختبار تقنيات قابلة لإعادة الاستخدام في الفضاء، وعادت المركبة إلى مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال عربي الصين، بحسب «سكاي نيوز»، نقلًا عن وسائل إعلام صينية.

وأطلقت المركبة الصينية في أوائل شهر أغسطس من عام 2022، وعادت المركبة التجريبة إلى الأرض اليوم بعد بقائها في الفضاء لمدة وصلت إلى 276 يومًا، ولم يعلن عن أي تفاصيل حول المركبة الفضائية والتقنيات المختبرة ومدى الارتفاع، ولم يتم نشر أي صور خاصة بالمركبة للجمهور أيضًا.

اختبارات مهمة في أبحاث تكنولوجيا المركبات الفضائية

والاختبارات التي أجرتها المركبة أثناء رحلتها في الفضاء تمثل أمرًا مهمًا في أبحاث الصين الخاصة بتكنولوجيا المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام، والتي ستوفر طريقة ملائمة وغير مُكلفة للمهام المتعلقة بالفضاء في المستقبل.

إطلاق مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام

وأطلقت الصين في 5 أغسطس من العام الماضي، مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام، وانطلقت من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وخطط لها الهبوط في موقع محدد بعد تحليقها في المدار لبعض الوقت، بحسب «رويترز».

وستقوم الصين باختبار تكنولوجيات قابلة لإعادة الاستخدام في المدار، لتوفير دعمًا تكنولوجيًا للاستخدام السلمي للفضاء.