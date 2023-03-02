مركبة فضائية في مهمة للبحث عن خلايا البشر بالفضاء.. كم تستغرق الرحلة؟

انطلقت مركبة الفضاء «سبيس إكس» صباح اليوم، إلى محطة الفضاء الدولية، بقيادة طاقم مكون من 4 أفراد، بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الدولية «ناسا»، في قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

رحلة مركبة الفضاء «سبيس إكس»

أظهر مقطع فيديو نشرته «ناسا»، المركبة الفضائية البالغ ارتفاعها 25 طابقًا، وهي تصعد من برج الإطلاق، ومحركاتها تنطلق مع سحب متصاعدة من الدخان، وكرة نارية حمراء، وانطلقت عبر الفضاء بسرعة تزيد عن 20 ضعف سرعة الصوت، وأعاد معزز «فالكون» المسؤول عن المرحلة الدنيا، والقابل لإعادة الاستخدام، نفسه إلى الأرض، وهبط بأمان على متن سفينة الاسترداد العائمة في المحيط الأطلسي، بحسب «البوابة التقنية للأخبار العربية».

وبعد لحظات من وصول الكبسولة إلى المدار، حمد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الله وشكر والديه وعائلته وقيادة الإمارات على منحه الثقة لهذه المهمة، كما شكر شركة سبيس إكس ووكالة ناسا.

تفاصيل مهمة مركبة الفضاء «سبيس إكس»

تستغرق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية، ما يقرب من 25 ساعة، مع التخطيط للالتقاء في الساعة 10:15 صباح يوم الجمعة، بتوقيت الإمارات، وستشمل المهمة العلمية للطاقم التي تستغرق 6 أشهر حوالي 200 تجربة وعرض تقني، بدءًا من البحث عن نمو الخلايا البشرية في الفضاء، إلى التحكم في المواد القابلة للاحتراق في الجاذبية الصغرى.

وتبلغ مساحة محطة الفضاء الدولية، ما يقارب ملعب كرة قدم، يشغلها بصورة مستمرة منذ أكثر من عقدين تحالف تقوده الولايات المتحدة وروسيا، ويضم أيضًا كندا واليابان و11 دولة أوروبية.