مركبة فضائية تستعد للاقتراب من أكثر مكان بركاني في المجموعة الشمسية

تستعد مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، لخوض أول سلسلة من اللقاءات القريبة مع أكثر مكان بركاني في النظام الشمسي، إذ ستطير المركبة «جونو» بالقرب من قمر المشتري «آيو»، اليوم الخميس.

التقط «جونو» مشهدا متوهجا بالأشعة تحت الحمراء

والمناورة واحدة من 9 رحلات تقترب فيها «جونو» من قمر المشتري «آيو» خلال العام ونصف العام المقبل، من بينها رحلتان ستكون فيهما المركبة على بعد 1500 كيلومتر فقط من سطح القمر، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

والتقط «جونو» مشهدا متوهجا بالأشعة تحت الحمراء لآيو في 5 يوليو، من على بعد 80 ألف كيلومتر.

وتتوافق النقاط الأكثر سطوعا في تلك الصورة مع درجات الحرارة الأكثر سخونة على آيو، والتي تعد موطنا لمئات البراكين، بعضها يمكن أن يرسل نوافير الحمم البركانية على ارتفاع عشرات الكيلومترات.

وقال الباحث الرئيسي في جونو، في معهد ساوث ويست للأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، سكوت بولتون، إن الفريق متحمس جدا، لأن مهمة جونو الموسعة تشمل دراسة أقمار المشتري.

وتابع في بيان: «مع كل رحلة طيران قريبة، تمكنا من الحصول على ثروة من المعلومات الجديدة»، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن»، الأمريكية.