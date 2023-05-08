أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 8-5-2023 في مصر.. «المسلح» يسجل 1960 جنيها

تشهد أسعار الأسمنت اليوم الأثنين 8-5-2023 في مصر، استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية منذ فترة طويلة، في ظل أن هناك توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة، بحسب ما قاله أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وأوضح «شرين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأسمنت اليوم الأثنين 8-5-2023 في مصر، تسجل 1960 جنيها للمسلح، فيما يسجل أسمنت النصر 1920 جنيها وأسمنت الفهد 1770 جنيها وأسمنت التعمير 1870 جنيها كما يبلغ سعر أسمنت السهم اليوم 1810 جنيهات.

سعر أسمنت المخصوص

وأضاف رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أن سعر أسمنت المعلم يبلغ اليوم 1870 جنيها وأسمنت وادي النيل 1860 جنيها وأسمنت المخصوص يسجل 1920 جنيها فيما يبلغ سعر أسمنت سيناء 42.5 اليوم 1870 جنيها وأسمنت حلوان 1975 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم الأثنين 8-5-2023

وأشار إلى أن أسمنت المصريين 1770 جنيها العسكري يسجل 1880 جنيها وأسمنت السويدي يبلغ 2060 جنيها، فيما يسجل أسمنت البرج اليوم 1900 جنيها وأسمنت الممتاز يسجل اليوم 2055 جنيها كما يبلغ سعر أسمنت أسيوط 1800 جنيها وأسمنت السد العالي 1780 جنيها.