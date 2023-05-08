ضبط شخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي عبر «فيس بوك» بقصر النيل

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تورط شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية متخذان من دائرة قسم شرطة قصر النيل، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات محلية - أجنبية – هاتفي محمول).

وبمواجهتهما أقرّا بأنَّ المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، إذ يجمع الأول العملات الأجنبية من أقاربه العاملين خارج البلاد ويقوما بإعادة بيعها بالعملة المحلية بسعر السوق السوداء عن طريق المتهم الثاني بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهة المتهم الثاني، بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقرّ بسابقة تعرفه على المتهم الأول من خلال صفحة محددة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.