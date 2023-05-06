توقعات بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لمصر بنسبة 15% خلال 2023

توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاحتياطات من النقد الأجنبي لمصر بنحو 15% خلال العام 2023، ليسجل حوالى 36.1 مليار دولار، مقابل 34.447 مليار دولار فى مارس الماضي.

ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 95 مليون دولار

وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 95 مليون دولار بنهاية مارس الماضي، حيث سجل 34.447 مليار دولار، مقابل نحو 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير 2023، وارتفع الاحتياطي بنحو 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2022 ليسجل نحو 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر من العام 2022.

وتابع صندوق النقد فى تقريره، أنه من المتوقع ارتفاع احتياطات الدول العربية من النقد الأجنبي بقيمة 20 مليار دولار، فى 2023، حيث توقع الصندوق نمو احتياطي دولة الأمارات العربية المتحدة بنسبة تصل الى 2% حيث سيصل إلى 130.6 مليار دولار، وفي المقابل توقع الصندوق تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3%، ليسجل حوالي 445.6 مليار دولار بنهاية العالم الجاري.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للعراق إلى 99.4 مليار دولار

واكد صندوق النقد الدولي، أن العراق سيرتفع احتياطي النقد الأجنبي لديها بنهاية العام الجاري ليصل الى 99.4 مليار دولار، بنسبة نمو 2%، وسيترفع الاحتياطي النقد لدى ليبيا بنسبة 6% ليسجل حوالى 83 مليار دولار، والجزائر سيرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي لديها ليسجل 63.2 مليار دولار بنسبة نمو 6%.

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى السودان واليمن

وأشار الصندوق إلى أن دولة جيبوتي سيرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليسجل حوالى 0.6 مليار دولار بنسبة نمو 20% وهى النسبة الأعلى من بين الدول العربية، فيما سيتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى دولة اليمن بنسبة تزيد عن 46% ليسجل بنهاية العام الجاري 0.7 مليار دولار، وأيضا سيتراجع احتياطي السودان بنسبة 10%، ليسجل حوالى 1.9 مليار دولار بنهاية العام الجاري.