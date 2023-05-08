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نقل ملك النرويج إلى المستشفى بعد إصابته بـ«عدوى»

كتب:

وكالات
12:59 م | الإثنين 08 مايو 2023
ملك النرويج

ملك النرويج

أعلن القصر الملكي النرويجي، اليوم، أنّ ملك النرويج، هارالد الخامس، نقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج من عدوى.

وأوضح القصر في بيان: «تبيّن من التشخيص إصابة الملك بعدوى تحتاج إلى علاج، وبالتالي سيبقى في المستشفى بضعة أيام».

حالة ملك النرويج الصحية  

وتابع القصر، أنّ حالة الملك البالغ من العمر 86 عاما مستقرة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى، باستثناء أنّ الملك موجود في مستشفى ريكشوسبيتالت بأوسلو، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

يذكر أنّ ملك النرويج، نقل إلى المستشفى مرات عدة في الأشهر الأخيرة، وخضع لجراحة ناجحة لاستبدال صمام القلب قبل نحو 3 أعوام.

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بقلم وكالات