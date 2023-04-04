النرويج تفرض عقوبات جديدة على روسيا مشابهة لحزمة الاتحاد الأوروبي الـ10

أعلنت النرويج أنّها فرضت حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، مشابهة لحزمة العقوبات العاشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي عشية الذكرى السنوية الأولى للأزمة الأوكرانية في فبراير 2023، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، اليوم الثلاثاء.

عقوبات جديدة مشابهة لحزمة الاتحاد الأوروبي

من جهتها، قالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم في بيان لها، إنّ هذه العقوبات الجديدة تعكس الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وذلك مع بعض التغييرات الطفيفة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، في فبراير الماضي، فرض حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا، وقال الاتحاد إنه بموجب هذه العقوبات، تم توسيع قيود الاستيراد والتصدير، والبنوك الروسية، والقيود الشخصية، والتي تقدر قيمتها بـ11 مليار يورو، مشيرا إلى أن صادرات دول الاتحاد إلى روسيا انخفضت بمقدار النصف تقريبا، مقارنة بعام 2021، كما انخفضت الواردات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 60%.

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

كما أعلن البيت الأبيض، في فبراير الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على روسيا، تزامنا مع حلول الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية توفر عائدات على روسيا، مضيفة أنهم سيستهدفون البنوك الروسية وصناعة الدفاع، والجهات الفعالة التي تعمل في دول أخرى وتساعد موسكو على التهرب من العقوبات.