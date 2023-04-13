النرويج تطرد 15 موظفا بالسفارة الروسية: غير مرغوب فيهم

أبلغت الخارجية النرويجية، أن 15 موظفا بالسفارة الروسية بقاءهم غير مرغوب فيه، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، اتخذت النرويج إجراءات عقابية ضد روسيا بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وحظراً على التصدير إلى روسيا لبعض المنتجات التي يمكن استخدامها في القطاعات العسكرية والنووية.

الكرملين: البحر الأسود لن يكون أبداً تابع للناتو

وعلي جانب آخر، قال الكرملين الروسي، أن البحر الأسود لن يكون أبدا تابعا لحلف شمال الأطلسي، والأمن في البحر الأسود لا يمكن أن يكون قابلا للتجزئة ولن يكون أبدا بحرا للناتو، وذكر الكرملين أيضاً أنه غير المقبول استفزاز الصين من قبل دول ثالثة بشأن قضية تايوان