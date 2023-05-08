معهد التخطيط القومي يفتتح برنامج «الدبلوم المهني» للعاملين بـ«الصحة»

معهد التخطيط القومي يفتتح الدورة الثانية من البرنامج التدريبي «الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة»، للعاملين بوزارة الصحة والسكان انطلاقاً من حرص معهد التخطيط القومي على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات، واستكمالاً لما تم تنفيذه بنجاح في الدورة الأولى، أطلق المعهد الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة، لـ 27 متدرباً من العاملين بوزارة الصحة والسكان، والذي يقام خلال الفترة من 6 مايو إلى 3 يونيو2023.

التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة

ينفذ البرنامج التدريبي تحت إشراف دكتور أحمد عاشور الأستاذ المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للبرنامج، وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس معهد التخطيط للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أنَّ البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في «التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة» ويتضمن مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته، فضلاً عن مبادئ التخطيط الاستراتيجي وأنواعه ومكوناته، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ويتناول المحور الثاني الحوكمة في قطاع الصحة، والذي يتضمن مفاهيم وخلفيات ومؤشرات الحوكمة والشفافية، وعلاقتها بالتنمية المستدامة، فضلاً عن الحوكمة والشفافية في القطاع الصحي، وكذلك متطلبات التحسين والتطوير.

إدارة المخاطر في القطاع الصحي

وأضاف دكتور صلاح الدين أن المحور الثالث يتضمن إدارة المخاطر في القطاع الصحي والذي يتناول كيفية إدارة المخاطر الصحية من حيث المفاهيم والخلفيات والخصائص والمؤشرات، وكذلك التحديات والمتغيرات المؤثرة على إدارة المخاطر الصحية، واستعراض سبل وضع خطط وسياسات إدارتها، فضلاً عن متابعتها وتقييمها.

المراجعة الداخلية لتعزيز الحوكمة والشفافية

بينما يختص المحور الرابع بالمراجعة الداخلية لتعزيز الحوكمة والشفافية من خلال تسليط الضوء على موضوعات تتعلق بالمراجعة الداخلية في القطاع الصحى، من حيث المفاهيم والمبادئ والأهداف، ومعايير وأدوات وأخلاقيات المراجعة الداخلية وطنياً ودولياً.

جدير بالذكر أنَّ البرنامج التدريبي ينفذ لمجموعتين تدريبيتين خلال شهري مايو ويونيو بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد، و يهدف إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وأهدافها وربطها بالحوكمة من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف وعلاقة ربط الحوكمة والتنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات ودورهما في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات.