رئيس معهد التخطيط القومي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد

شارك الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، في الملتقى التثقيفي الاقتصادي الأول الذي عقدته جامعة المنصورة لطلابها، برعاية الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هناء الجوهري أستاذ مساعد الإحصاء بكلية التجارة ومنسق الملتقى، وعمداء ووكلاء مختلف كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة.

كوادر طلابية مثقفة

ويأتي انعقاد الملتقى بهدف إعداد كوادر طلابية مثقفة وواعية قادرة على استكمال مسيرة العمل والتنمية والارتقاء بالأداء الاقتصادي للمجتمع، مع الحرص على المشاركة من جانب الشخصيات العامة والمسؤولين بالدولة ليصبح النقاش حول مختلف القضايا بالملتقى أكثر جدوى وإفادة.

وأشاد دكتور أشرف العربي بتوقيت انعقاد الملتقى الذي يتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد، ويواجه مجموعة من التحديات ربما لم يشهد العالم لها مثيلاً، وقد ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.

واستعرض «العربي» الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت جميعها إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، وهو ما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم، فضلاً عن ارتفاع الديون العالمية إلى مستويات قياسية، وازدياد الأمور تعقيداً مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى انعكاسات هذه الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري من حيث وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وكذلك تراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتطرق العربي إلى خطة الدولة للتعامل مع تلك الأزمة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، من خلال فتح قنوات اتصال مباشر مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية.

سياسات الدولة المصرية

كما تضمنت آليات وسياسات الدولة المصرية في مواجهة تلك الأزمة العمل على زيادة الإنتاج والصادرات عن طريق طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي، وتسهيل عمل المستثمرين، واستكمال البنية التحتية بمختلف محافظات الجمهورية وبناء مصانع جديدة وخلق فرص عمل، وغيرها من الإجراءات التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري.

من جانبه، أعرب محمد عطية البيومي عن سعادته بحضور «العربي» باعتباره شخصية وطنيه من طراز فريد، وأحد أبرز المساهمين في إطلاق استراتيجية رؤية مصر 2030، لافتا إلى الدور البارز للجامعة في الارتقاء بفكر الطلاب عبر تقديم نماذج مشرفة ومؤثرة بالمجتمع الاقتصادي العالمي.