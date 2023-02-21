رئيس معهد التخطيط القومي: قضية الأمن الغذائي انعكاساتها الاجتماعية شديدة الخطورة

شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخته التاسعة والعشرين، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويعقد تحت شعار «الصمود من أجل استدامة الأمن الغذائي».

وأشار «العربي» إلى تباطؤ معدلات النمو العالمي، وارتفاع معدلات التضخم إلى نسب غير مسبوقة، استلزمت اتباع سياسات نقدية تقشفية لمواجهة التضخم، مؤكدا أن قضية الأمن الغذائي لها انعكاسات اجتماعية شديدة الخطورة، مشددا على أن إدراك طبيعة الأزمة يعد أولى خطوات الحل، منوها في الوقت نفسه بأن مواجهة تلك الأزمة يتطلب تحقيق الاتساق بين السياسات المالية والنقدية للدول.

استعراض الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة خلال جلسات مؤتمر الأسمدة

ويستعرض المؤتمر الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتأثيرها على القطاعات الاستراتيجية عالميا بصفة عامة، والأسمدة بصفة خاصة، وانعكاسات ذلك على التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي العربي والعالمي.

العربي: انعقاد المؤتمر في ظل تحديات عالمية كبرى

أوضح أشرف العربي، أن المؤتمر يعقد في ظل ظروف وتحديات كبيرة يمر بها العالم أجمع، خاصة ما يرتبط منها بالأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي العربي والعالمي والتغيرات المناخية، فضلاً عن التغيرات والتحديات التي يمر بها قطاع الأسمدة وأسعار الغاز والطاقة، والظروف والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا، ما يستدعي مناقشة الحلول المطروحة لمواجهة العقبات.

وأوضح أن العودة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتطلب التركيز على دور الدول كمنظم ومشرع وداعم للقطاع الخاص من خلال التدخلات الذكية المستهدفة للقطاعات التي تتمتع بميزات تنافسية حالية ومحتملة، مثمنا دور القطاع الخاص الوطني والأجنبي في سد الفجوات التمويلية بين معدل الادخار ومعدل الاستثمار المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض رئيس معهد التخطيط القومي، مجموعة من الإجراءات والسياسات التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من بينها تعميق التصنيع والتشبيك في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، والتكامل العربي من خلال تنوع اقتصادي حقيقي، يضمن التكامل بين الصناعات العربية.

جدير بالذكر، أن الاتحاد العربي للأسمدة هيئة عربية دولية، تأسس عام 1975، ويمارس نشاطه في جمهورية مصر العربية تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية، ويضم في عضويته نحو 100 شركة عربية من المؤسسات والشركات العاملة في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها، وينظم هذا المؤتمر الدولي على مدار تسعة وعشرين عاماً كمنصة حاضنة لصناعة الأسمدة العربية والدولية، ويعد أحد أهم الفعاليات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.