مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، محكوم عليه بالإعدام في جناية قتل عمد، وسبق اتهامه في 4 قضايا ما بين سلاح وخطف وضرب، بمسكن في أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية - 6 خزن- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - طبنجة - 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.850 كيلوجرام – كمية من مخدر الشابو).