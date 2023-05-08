مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
كتب:
محمد بركات
02:31 م | الإثنين 08 مايو 2023
المضبوطات
تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، محكوم عليه بالإعدام في جناية قتل عمد، وسبق اتهامه في 4 قضايا ما بين سلاح وخطف وضرب، بمسكن في أسيوط.
عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية - 6 خزن- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - طبنجة - 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.850 كيلوجرام – كمية من مخدر الشابو).