المشدد 5 سنوات لعامل وبراءة نجله بتهمة الشروع في قتل جارهما بالخصوص

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاملا بالسجن لمدة 5 سنوات وبرأت نجله في اتهامهما بالشروع في قتل جارهما خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة ومشاجرة زوجة أحد المتهمين مع المجني عليه في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم في محكمة جنايات شبرا الدائرة التاسعة برئاسة المستشار هاني فتحي مطاوع وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر وأحمد شحاته هلال ومحمد سعد الدين محمد.

ترجع أوراق القضية وفق تحقيقات الجهات المعنية إلى أن المتهم «خالد ت أ» 47 عاما، عامل، ونجله «عبد الله خ ت»، 17 عاما، طالب، حيث شرع المتهم الأول في قتل المجني عليه «محمد ع م» 22 عاما، عامل، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

المتهم أطلق الرصاص على المجني عليه في مشاجرة الخصوص

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أطلق صوب المجني عليه عيارا ناريا من سلاح ناري «فرد خرطوش» موضوع الاتهام الثاني حيازة السلاح بدون ترخيص استقر بجسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أطلق أعيرة نارية من سلاح ناري داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل إطلاق الرصاص على المجني عليه في مشاجرة الخصوص

كما تبين أن المتهمين الأول والثاني حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت تحريات المباحث المرفقة بأوراق القضية حول الواقعة حدوث مشادة كلامية بين زوجة المتهم الأول المجني عليه على إثرها تعدى كل طرف على الآخر وتدخل زوجها ونجلها وأحدث المتهم الأول إصابة المجني عليه باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.