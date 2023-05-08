القبض على عامل بتهمة قتل وسرقة خفير مزرعة في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة ملابسات واقعة مقتل خفير خصوصي في الإسماعيلية، وضبط مرتكب الواقعة، فقد تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من مالك شركة للاستصلاح الزراعي، باكتشافه مقتل خفير خصوصي بالشركة داخل الغرفة المخصصة له بالمزرعة التابعة للشركة.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود قطاع الأمن العام إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل زراعي له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية تمّ استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية وبحوزته (دراجة نارية - هاتف محمول خاصة بالمجني عليه).

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بالدلوف داخل غرفة المجني عليه بالمزرعة والتعدي عليه بعصا خشبية مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته واستولى على دراجته النارية وهاتفه المحمول.