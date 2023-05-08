مصر والهند تنفذان تدريبا جويا مشتركا (صور)

نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريباً جوياً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب تنفيذ عدد من الطلعات المشتركة تخللها التدريب على التزود بالوقود في الجو، بما يسهم في تبادل الخبرات التدريبيـة بين العناصر المشاركة من الجانبين.

وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي عالي يؤهلهم لتنفيذ كل المهام.