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مصر والهند تنفذان تدريبا جويا مشتركا (صور)

كتب:

محمد مجدي
02:30 م | الإثنين 08 مايو 2023
مصر والهند تنفذان تدريبا جويا مشتركا (صور)

نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريباً جوياً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب تنفيذ عدد من الطلعات المشتركة تخللها التدريب على التزود بالوقود في الجو، بما يسهم في تبادل الخبرات التدريبيـة بين العناصر المشاركة من الجانبين.

وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي عالي يؤهلهم لتنفيذ كل المهام.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.