عيد القوات الجوية بذكرى معركة المنصورة اليوم: أطول اشتباك جوي بالعالم

تحتفل القوات الجوية، اليوم الجمعة، بعيدها التسعين، إذ يواكب يوم 14 أكتوبر من كل عام عيداً لـ«نسور السماء»، تخليداً لانتصار مصر في معركة المنصورة الجوية، ضمن أحداث حرب أكتوبر المجيدة، والتي تُعتبر أكبر معركة جوية في العالم.

«إلى العلا في سبيل المجد»، شعار اتخذته قيادة القوات الجوية، رمزاً لنسورها الذين يحددون الهدف المُعادي للدولة المصرية، لينقضون عليه محافظين لمصر قدسية سمائها.

البداية كانت في 6 أكتوبر 1973، حين انتفض نسور القوات الجوية محلقين في سماء سيناء لتتهاوى حصون العدو، لفتح أبواب النصر المبين، في نصر أكتوبر المجيد.

معركة المنصورة الجوية.. أطول اشتباك جوي في العالم

وما كان للعدو، إلا أن يُطلق 120 طائرة مُعادية في يوم 14 أكتوبر 1973، محاولاً استعادة هيبته المفقودة بسقوط خط بارليف، والانتصارات المتتالية للجيش المصري، ليخرج في مواجهتها رجال القوات الجوية للتصدي لهم.

14 أكتوبر.. عيد القوات الجوية المصرية

وخرجت 60 طائرة مصرية للتصدي في مواجهة الـ120 طائرة إسرائيلية، ورغم تفوق الطائرات الإسرائيلية في المدى والقدرات، إلا أن «نسور السماء» اسقطوا 18 طائرة مرة واحدة، في يوم استحق أن يُخلد في التاريخ عيداً للقوات الجوية المصرية، لتنسحب باقي الطائرات الإسرائيلية دون تحقيق أهدافها.

ودام الاشتباك الجوي بين طائرات قواتنا الجوية، وطائرات العدو، قرابة 53 دقيقة، لتُسجل في تاريخ الحروب كأطول اشتباك جوي في العالم.

وعقب تحقيق أعظم انتصار عربي في التاريخ الحديث، فرضت مصر السلام من موقع القوة.