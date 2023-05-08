وزيرة الثقافة: الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا ببناء الإنسان معرفيا وثقافيا

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا ببناء الإنسان، موضحة خلال إطلاق مشروع المكتبات المتنقلة، إلى 6 محافظات، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارة الثقافة، ومديري المكتبات بالمحافظات.

الكيلاني: المكتبات المتنقلة تجربة فريدة

وأضافت وزيرة الثقافة: «إنها لسعادة كبيرة اليوم بأن يجمعنا حلم جديد يرى النور على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشرق شمس الجمهورية الجديدة، ونحلم بأن نصل لكل بقعة من أرض مصر لنقدم بها خدماتنا الثقافية، وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا بالغًا بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2023، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافيًا ومعرفيًا والعمل على تعليق الهوية الوطنية وحفظ التراث، ومن هذا المنطلق وتنفيذا لخطط الدولة الرامية لبناء الإنسان معرفيًا وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، نُسلم اليوم المكتبات المتنقلة إلى ست محافظات تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي قنا والأقصر والمنيا والبحيرة والدقهلية ودمياط، لتقدم خدماتها المتعددة للجمهور، لتكون تلك البداية بمثابة رحلة نهدف فيها للوصول لكل محافظات مصر لتجوب كل مكتبة منها نجوعها ومراكزها وقراها تكتشف الموهوبين وتدعم المبدعين وتوفر الكتب وتعلم الحرف.

وأضافت أن تلك التجربة أثبتت نجاحها خلال شهر رمضان الماضي في قرى حياة كريمة بعدد كبير من الفاعليات الجادة التي لاقت إقبالًا وإشادة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي شجعنا على استثمار هذا التعاون وزيادته بإطلاق ست مكتبات أخرى في ست من المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية.

ولفتت وزيرة الثقافة إلى أن هذا المشروع يُمثل تجربة فريدة تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة وفقًا لكل محافظة واحتياجاتها ووصولاً إلى أبعد نقطة بكل محافظة.

كما توجهت وزيرة الثقافة بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعمها هذا المشروع، ولكل من ساهم في إنجاح هذا التعاون من خلال مكتبات مصر العامة وصندوق مكتبات مصر العامة وقيادات وزارة الثقافة.

أراجوز وعرائس وفقرات فنية

قال رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة: «سعداء اليوم بتدشين 6 مكتبات متنقلة تجوب 6 محافظات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي بداية طموحة لتعميم المكتبات المتنقلة بكل ربوع مصر تفعيلًا للدور الثقافي في بناء الإنسان، وتعتزم مكتبات مصر العامة إطلاق ست مكتبات جديدة في غضون نهاية العام الحالي أو بداية المقبل، في ست محافظات».

كما تحدث المهندس أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية، مع عدد كبير من الأطفال مستفيضًا في الحديث عن مميزات العاصمة الإدارية الجديدة بطريقة مبسطة، مؤكدًا أنها عاصمة خضراء ومستدامة وذكية، تتمشي تبعًا لنظم العواصم الذكية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تقديم فقرة أراجوز وعرائس لعدد 50 طفلا من أطفال المركز القومي لثقافة الطفل ومكتبات مصر العامة، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن مكتبات مصر العامة، وعرضًا للسمسمية من أداء مواهب المركز، وذلك وسط أجواء مبهجة للجميع.

يُذكر أن المكتبات المتنقلة الجديدة قد انطلقت إلى محافظات قنا، الأقصر، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط، لتقدم خدماتها للجمهور في قرى حياة كريمة، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة وفق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي يُمثل محور بناء الإنسان ورفع الوعي لديه أحد أهم محاورها.