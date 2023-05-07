«الثقافة»: مصر تلقت دعوة من الهند للمشاركة في ندوة «الاستفادة من التراث الحي»

قالت الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، إن الهند وجهت دعوة إلى مصر للمشاركة في الندوة الافتراضية وموضوعها الاستفادة من التراث الحي من أجل مستقبل أكثر استدامة، وذلك على خلفية تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين، موضحة أن مجموعة العمل الثقافي التي تعمل تحت مظلة رئاسة الهند قامت بتنظيم الندوة في الثالث عشر من شهر أبريل الماضي بالتعاون مع منظمة اليونسكو بصقتها الشريك المعرفي.

وأشارت إلى أن القطاع تلقى الدعوة للمشاركة في الندوة المشار إليها والتي تعد المشاركة الثانية في سلسلة الندوات الافتراضية التي تقيمها الرئاسة الهندية لمناقشة الأولويات التي حددتها، والتي تتضمن تعزيز الحوار بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ووفود الدول التي وجهت لها الدعوة، وممثلي المنظمات الدولية المعنية حول الاستفادة من التراث الثقافي بشقي المادي واللامادي في التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل على حفظه وحمايته.

حرص مصر على الاهتمام بالتراث الثقافي

وكانت الدكتورة نهلة امام مستشار وزارة الثقافة للتراث الثقافي غير مادي، شاركت في الندوة المشار إليها وألقت مداخلتها، مؤكدة اهتمام وزارة الثقافة المصرية بالتراث الثقافي ليس فقط لما تملكه مصر من مخزون وموروث ثقافي متنوع لكن لحرص الدولة المصرية على حماية وحفظ هذا التراث للاستفادة منه حيث يعتبر مكونا اقتصاديا مهما ولا يُستهان به.

تبادل المناقشات والمعرفة فيما بين الدول والوقوف

يُذكر أن مجموعة العمل الثقافي للرئاسة الهندية أدرجت على أنشطة عملها هذه الندوة الافتراضية بهدف تبادل المناقشات والمعرفة فيما بين الدول والوقوف على أهم التجارب والممارسات في مجال حفظ وحماية التراث العالمي خاصة ان أنشطة 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة تضمنت17 هدفا للتنمية المستدامة من بينها تعزيز الابتكار والصناعة وإقامة البنية التحتية والعمل على إقامة مدن ومجتمعات مستدامة وهى الأهداف التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحماية وحفظ التراث الحى الذى يعد بمثابة رأس مال للمجتمعات حيث يوفر الشعور بالهوية المشتركة ويعزز التماسك الاجتماعي، ويضمن استمرارية الثقافة عبر الأجيال.