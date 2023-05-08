حكم التسمية بالفراعنة بعد واقعة «أوزوريس».. أزهري يحذر من أسماء محرمة

أثارت واقعة تسمية أسرة مصرية لأبنائها بأسماء ملوك الفراعنة، حالة من الجدل والتفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تسمية الأطفال بـ«أوزوريس» أو «زوسر»، أمر يدعو للفخر خاصة أنهم كانوا ملوك عظماء وحققوا الكثير من الإنجازات للحضارة المصرية التي خلّدت أسمائهم إلى يومنا هذا، إلا أن هناك من اعترض على تسمية الأطفال بأسماء ملوك الفراعنة باعتباره أمر غير جائز شرعا بحسب وصفهم.

حكم تسمية الأبناء بأسماء الملوك؟

وتواصلت «الوطن»، مع الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف والذي أكد أن تسمية الأطفال بأسماء الملوك الفراعنة ليس محرم شرعيا لعدم وجود نص شرعي يمنع تسمية الأطفال بهذه الأسماء ولكنه رغم ذلك يجب حرص الآباء على تسمية أبنائهم بأسماء تحافظ على الهوية العربية والإسلامية وعدم تسمية الأبناء بـ«أسماء شاذة».

واضاف «رضا» بأن خير الأسماء في الشرع الحنيف ما حُمِّد وعُبِّد، مثل عبد الله وعبد الرحمن وغيرها، فضلا عن أنه يجب على الآباء اختيار أفضل الأسماء لأبنائهم لأن هذا واجب عليهم، مؤكدا أن الأسماء المحرمة في الإسلام هي كل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى أو أسماء «ملك الملوك، أو سلطان السلاطين أو حاكم الحكام» وغيرهما.

وتابع: «تٌحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى، إذا كان على جهة العبادة أو التعظيم».

«أوزوريس الأكبر».. أسرة مصرية بأسماء فرعونية

وكانت «الوطن»، نشرت قصة عن أسرة مصرية أطلقت أسماء فرعونية على أبنائها حيث رُزق جميل نجيب، والذي يعمل مهندسا معماريا، بمولوده الأول الذي أطلق عليه اسم «أوزوريس»، ثم مولوده الثاني الذي أطلق عليه «زوسر»، وأخيرًا «ميناس».