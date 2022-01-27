فايكينج العالمية والمقاولون العرب تدشنان الباخرة «فايكينج أوزوريس»

دشنت شركة فايكينج العالمية للسياحة، واحدة من أحدث منشآتها السياحية العملاقة في نهر النيل، وهي الباخرة «فايكينج أوزوريس»، وأعطى شارة التدشين توني هوفمان نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المصنعة للفندق العائم، في ترسانة المعصرة.

شهد مراسم التدشين محمد البنا، وشريف البنا رئيس شركة فايكينج نايل كروز إيجيبت، والدكتور محمد يوسف عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس خالد عيسى عضو مجلس تنفيذي الشركة رئيس قطاعات المشروعات الكهروميكانيكية والتصنيع، والمهندس أحمد عيسى رئيس قطاع التصنيع، والمهندس أسامة الدسوقي مدير إدارة ترسانة المعصرة المنفذة للأعمال، ومهندسي ومشرفي وعمال الشركة.

جلب الاستثمارات الأجنبية لمصر

وأعرب المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، عن سعادته بالانتهاء من تصنيع تلك الوحدة النهرية داخل ترسانة الشركة، مضيفا أن ذلك المشروع يعد دليلا على الاستقرار الذي تشهده مصر، والحكومة المصرية، في جلب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وأن أبناء المقاولون العرب استطاعوا تنفيذ المشروع بكفاءة عالية، ووجه التحية و التقدير لكافة العاملين بالترسانة.

وتعد «فايكينج أوزوريس» أحدث المنشآت السياحية بنهر النيل، وهي بطول كلي يبلغ 72 مترا، وعرض 14.5 متر، وارتفاع 10.30 متر، ويصل وزنها إلى 750 طنا، وتضم 41 غرفة وسويت، وأنشئت بإشراف من هيئة الإشراف البحرية الدولية اللويدز ريجيستر الإنجليزية، وتعد واحدة من الواجهات السياحية والاستثمارية العالمية في الفنادق العائمة بنهر النيل، وقد تم التصميم والتنفيذ ليواكب أحدث تكنولوجيا بناء السفن الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة طبقا لمتطلبات هيئة الملاحة النهرية المصرية.

بناء فندقين عائمين

وعقب التدشين، وقعت «فايكينج» والمقاولون العرب، خطاب نوايا لبناء فندقين عائمين، من السلسلة العملاقة نفسها بترسانة المعصرة، والتى تعد الترسانة الوحيدة بالقاهرة التي تصنع هذا النوع من الفنادق العائمة، لامتلاكها أحدث المعدات، كما تتوافر بها الخبرات العالية فى هذا المجال والتى تكونت على مدار ما يقرب من 40 عام، وتمتلك الترسانة رافع سفن حمولة 1600 طن.