ضبط مالك مجموعة صيدليات هارب من تنفيذ 820 حكما قضائيا و733 سنة سجنا

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتبين أن مالك مجموعة صيدليات، مقيم بالقاهرة هارب من محل إقامته خشيةً ضبطه، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في عدد 820 حكما في قضايا «تهرب ضريبي – شيك – تبديد» لصالح العديد من شركات الأدوية والمواطنين بإجمالي مدد سجن 733 سنة وكفالات بلغت أكثر من مليوني جنيه.

ضبط المتهم والهارب من العقوبات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد المذكور على أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حيث تم ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.