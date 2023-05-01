جهاز التجمع الخامس يسترد فيلا ويلغي تخصيصها لمخالفة الترخيص

قرر المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز التجمع الخامس، سحب فيلا وإلغاء تخصيصها، وتحويل الأرض وما عليها من مباني لملكية الجهاز، لمخالفة الرخصة الصادرة للأرض، وتحويلها بالكامل من سكني إلى «تجاري»، بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك في حملة مكبرة، بإشراف المهندس محمد عبدالمقصود نائب رئيس الجهاز، بحضور رئيس قسم شرطة التعمير، ومدير التنمية، ومدير أمن التجمع الخامس، ورئيس الحي، ومدير الإزالات.

سحب واسترداد فيلا لمخالفة النشاط واستنفاد الإجراءات القانونية

وأوضح الغيطي، أنه تم استرداد وإعادة ملكية قطعة الأرض رقم «140 الحي الثاني -المنطقة السادسة -التجمع الخامس» لجهاز المدينة، وإلغاء التخصيص، لمخالفة القانون، واستنفاد جميع الإجراءات القانونية.

ونشر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عدد من الصور الخاصة، بإسترداد الفيلا، بالتعاون مع شرطة التعمير، وقيادات جهاز تنمية المدينة.