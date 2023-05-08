«الكويت المركزي» يصدر سندات بقيمة 1.05 مليار دولار بآجال وعوائد متعددة

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، تخصيص إصدار سندات وتورق بإجمالي 320 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 1.05 مليار دولار أمريكي، بآجال متعددة بين 3 و6 أشهر، وبمعدلات عائد تتراوح بين 4.25 و4.375%.

قيمة الإصدار الأول لسندات الكويت المركزي

وأوضح البنك المركزي الكويتي، في بيان أصدره اليوم، أنَّ قيمة الإصدار الأول بلغت 160 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 528 مليون دولار، لآجل 3 أشهر، وبمعدل عائد 4.25%.

قيمة الإصدار الثانى لسندات الكويت المركزي

وتابع بيان البنك المركزي لدولة الكويت أن قيمة الإصدار الثاني للسندات بلغت 160 مليون دينار، لأجل 6 أشهر، وبمعدل عائد 4.375%.

يجدر الإشارة إلى أنَّ بنك الكويت المركزي أصدر في مطلع الشهر الجاري، سندات وتورق بقيمة بلغت نحو 200 مليون دينار، أي ما يعادل 660 مليون دولار، بآجال 3 أشهر.

المركزي الكويتي يؤكد متانة القطاع المصرفي

وفي مارس الماضي، أكد بنك الكويت المركزي، عبر التواصل المباشر مع البنوك الكويتية، على ضآلة انكشاف البنوك الكويتية على بنك «سيلكون فالي»، وذلك عقب إعلان السلطات التنظيمية بالولايات المتحدة عن إغلاق بنك سيلكون فالي.

كما أكد محافظ بنك الكويت المركزي، في ذلك الوقت، على استقرار ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي لبلاده، في ظل امتلاك البنوك الكويتية لملاءة مالية كبيرة.