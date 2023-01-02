سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

كشفت المواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والأجنبية عن أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، وعلى رأسها سعر الدينار الكويتى مقابل الجنية المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه

وتستعرض «الوطن»، اليوم الثاني من يناير 2023، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديثات على المواقع الرسمية للبنوك، وجاءت كالآتي:

- سعر الدينار في بنك الإسكندرية اليوم، بلغ نحو 76.89 جنيه للشراء، و80.97 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد بلغ نحو 74.75جنيه للشراء، و80.91 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، بلغ نحو 80.61 جنيه للشراء، و80.91 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم في التجاري الدولي 77.90 جنيه للشراء، و81.02 جنيه للبيع.

الدينار في الأهلي المصري

- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك ابوظبي الاسلامي 78.53جنيه للشراء، و80.97 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بلغ 77.94 جنيه للشراء، و80.77 جنيه للبيع.

- سعر الدينار في بنك مصر اليوم نحو 77.94 جنيه للشراء، و80.77 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي عند الشراء في بنك قطر الوطني 76.81 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 80.97 جنيه.