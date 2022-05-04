البنك المركزي الكويتي يرفع سعر الفائدة إلى 2%

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2% اعتبارا من غد الخميس، وذلك بالتزامن مع القرار الذي اتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم، برفع سعر الفائدة بمقدار نصف درجة.

محافظ بنك الكويت: رفع سعر الخصم في ضوء التطورات الجيوسياسية

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد التي تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد، وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.

تعديل أسعار التدخل في السوق النقدية

وأشار إلى أن البنك المركزي قرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء «الريبو» وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.