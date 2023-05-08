بالأرقام.. كيف دعمت مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خزينة الدولة؟

دعمت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج خزينة الدولة بنحو 713 مليون دولار حتى الآن، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية أنه يتبقى 7 أيام فقط وتنتهى المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج».

713 مليون دولار قيمة أوامر الدفع

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج، حتى الآن، بلغت نحو 713 مليون دولار.

الإفراج عن 1100 سيارة مستوردة

وأضاف وزير المالية أن أكثر من 141 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة، بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن 1100 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج، المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.

وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، في أكتوبر 2022، بهدف زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، التي رفعت تكلفة السلع المستوردة إلى حد كبير.