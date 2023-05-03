وزيرة الهجرة: مد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج يتطلب تعديلا قانونيا

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تواصل عدد كبير من المصريين في الخارج، عبر مجموعات التواصل الاجتماعي المشاركة فيها، والتى تضم الجاليات المصرية بالدول المضيفة، للمطالبة بمد فترة الاستفادة من مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»، بعد موعد انتهائها المحدد في 14 مايو الجاري.

قرار مد مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج» يتطلب تعديل القانون

وأشارت وزيرة الهجرة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن مد فترة الاستفادة من المبادرة ليس سهلا، لأن المبادرة شهدت تعديلات عدة منذ إطلاقها، تيسيرا على المصريين بالخارج، والتى تعد أحد أحلامهم منذ سنوات طويلة، لافتة إلى أن مد المبادرة يتطلب تعديل القانون وعرضه على مجلس النواب، ومن ثم يصدر قرار بالمد.

وقالت وزيرة الهجرة: «لفت نظري انتظار المصريين بالخارج للحظة الأخيرة للاستفادة من المبادرة، على الرغم من كون المبادرة واحدة من أحلامهم المؤجلة من سنوات عدة، وكانوا ينتظرون فقط قرار بشأن خفض نسبة الجمارك وليس إلغائها بالكامل».

وأوضحت أنه تم تحقيق جميع التعديلات التى طالبوا بها، إذ تم تخفيض قيمة الوديعة، وتقسيم الشرائح إلى ثلاثة، «سيارة كاملة الكماليات، سيارة بنصف كماليات، سيارة دون كماليات»، وغيرها من التعديلات.

وزيرة الهجرة: وضحنا خطوات التسجيل في المبادرة عبر مقاطع مصورة

وأكدت أنه على الرغم من ذلك ستقوم الوزارة بواجبها، وسيتم توصيل صوت المصريين بالخارج ومطالباتهم بمد المبادرة، لكن المد يتطلب تعديلا قانونيا وهو أمر ليس سهلا.

كما أشارت «جندي» إلى حرص الوزارة على نشر مقاطع فيديو لسفراء «مبادرة سيارات المصريين بالخارج» عبر الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بهدف الإجابة على جميع الأسئلة والإستفسارات التى تطرقت إلى أذهان المصريين بالخارج، الراغبين في المشاركة بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

وأوضحت أن مقاطع الفيديو تناولت أيضا خطوات التسجيل ضمن التطبيق الإلكتروني للمبادرة، تسهيلا على المصريين بالخارج عملية التسجيل واستيراد سيارة من الخارج دون جمارك.