أحد المستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج: «حلم واتحقق»

كشف أحد المصريين بالخارج، مقيم في دولة خليجية، أنه من أوائل المصريين الذين سجلوا في تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج الإلكتروني، الذي أتاحته وزارة الدولة للهجرة، للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، واستفاد من المبادرة، نظرا لسهولة استخدام التطبيق في إنهاء كافة الإجراءات وخطوات استيراد السيارة.

مد فرصة استيراد السيارة من الخارج حتى 5 سنوات

وأضاف المستفيد خلال مقطع فيديو له، أن هناك مصريين كُثر بالخارج وخاصة في الدوحة، استفادوا من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وقاموا بسداد قيمة الوديعة من خلال التطبيق الإلكتروني للمبادرة.

وأشار إلى أن من أهم ما يميز مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، هو مد فرصة استيراد السيارة من الخارج حتى 5 سنوات، وهو ما يشجع عدد كبير من المصريين بالخارج في جميع الدول للاستفادة من المبادرة قبل نهاية موعدها المحدد في 14 مايو 2023.

حلم يراود المصريين بالخارج منذ سنوات طويلة

وأوضح أنه في بداية إطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، كان هناك قلق لدى بعض المصريين بالخارج من المبادرة، وذلك خوفا من صعوبة الإجراءات، لكن مع بداية الاستفادة ومعرفة سهولة استخدام التطبيق والذي يساعد بشكل كبير في تسهيل عملية استيراد السيارات، تقدم العديد من المغتربين للاشتراك في المبادرة.

كما أشار إلى أن استيراد سيارة من الخارج، كان بمثابة حلم يراود جميع المصريين بالخارج منذ سنوات طويلة، حيث طالبوا كثيرا بتخفيض قيمة الجمارك على السيارة، لكن المبادرة جاءت دون جمارك من خلال وضع وديعة دولارية ويتم استردادها مرة أخرى، مضيفا: «احنا في دول الخليج أكتر ناس استفادت من التعديلات الجديدة خاصة التخفيضات الأخيرة».