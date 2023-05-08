«القاهرة الإخبارية»: وفد من منظمات أممية ومؤسسات دولية يزور معبر قسطل

أكدت الإعلامية دينا زهرة، أن وفدا أمميا ومؤسسات دولية يزور معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية.

وأشارت دينا زهرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الوفد ضم ممثلين عن ثماني منظمات أممية مثل يونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصحة العالمية وبرنامج الغذائي.

واطلع الوفد على الخدمات التي تقدمها مصر للعائدين من السودان، حيث أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن المعبر شهد وصول أعداد كبيرة من الحافلات لنقل الركاب من العاصمة السودانية الخرطوم إلى الحدود المصرية.

وأوضحت أن مراسل القناة أشار إلى وصول رعايا من دول مختلفة من بينها الصين والفلبين والهند إلى معبر قسطل.