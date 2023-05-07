«القاهرة الإخبارية»: روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على مطار سيفرني بإيفانوفو

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن الأمن الروسي أعلن إحباط هجوم أوكراني على مطار سيفرني بإيفانوفو بطائرات مسيّرة، والمطار يقع في مقاطعة إيفانوفو، التي تبعد بضع ساعات عن العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف «مشيك»، في رسالته لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأمن الروسي اعتقل مجموعة تخريبية، وبحسب البيان الروسي، تتعاون مع الاستخبارات الأوكرانية، وكانت تخطط لشن هجوم على مطار سيفرني بمقاطعة إيفانوفو.

وأشار إلى أن المعارك حامية جدًا في الداخل الأوكراني وكذلك في الداخل الروسي، وأن الهجمات الأوكرانية على روسيا لم تتوقف منذ إعلان الكرملين، محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن الجانب الأوكراني بدأ بإطلاق الطائرات المسيّرة، خلال الساعات الماضية، على الداخل الروسي، وهذه الطائرات وصلت الكرملين.