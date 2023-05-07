محيي الدين لـ«القاهرة الإخبارية»: يجب إتاحة 100 مليار دولار بحلول 2050 لتمويل العمل المناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه يجب توفير 100 مليار دولار بحلول عام 2050 لمواجهة التغير المناخي.

وأضاف «محيي الدين»، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لو صدقنا التقارير الصادرة من الجهات المانحة أو المتبرعة أو المقدمة للتمويل، فإن هناك عجز قدره 20%، بينما بعض المؤسسات المستقلة تقول إن هذا التمويل لم يتجاوز 20%، أي 20 مليار دولار فقط».

وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنّ تمويل العمل المناخي في حالة من الارتباك والوعود التي لم يتم الوفاء بها: «نتابع هذا الشأن منذ عقد مؤتمر شرم الشيخ، فقد كانت هناك مراجعة قوية وصريحة فيما يجب أن تلتزم به الدول المتقدمة التي سببت هذه الأزمة التي نحن بصددها».