تفاصيل العثور على جثة شاب داخل ورشة بالقاهرة.. مكالمة صادمة وطعنة قاتلة

واجهت جهات التحقيق بالقاهرة المتهم بقتل شاب داخل إحدى الورش بمنطقة عين شمس بالتحريات التى أجراها رجال الشرطة فى الواقعة وبالأدلة التى تثبت ارتكابه للجريمة ليعترف المتهم بتفاصيل جريمته وكيف أقدم على إنهاء حياة المجنى عليه، حيث قال المتهم أنه أنهى حياة الضحية لقيامه بمنعه من المبيت داخل الورشة، حيث نشب بينهما خلاف تطور إلى مشاجرة ليسدد المتهم طعنة قاتلة فى صدره ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهم، أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، وفى جلسة التحقيق التالية جدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما جاء بلاغ الى مباحث عين شمس بالقاهرة يوضح العثور على جثة أحد الأشخاص وبها جرح نافذ فى منطقة الصدر، وبالتوصل إلى شقيق المجنى عليه أوضح أن شقيقه يبيت بإحدى الورش المهجورة، وأنه فوجىء باتصال هاتفى من أحد الأشخاص يُفيد بحدوث مشاجرة بين شقيقه وبين أحد الأشخاص وأنه تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

وقام رجال الشرطة بالقبض على المتهم وتم ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وتم إقتياد المتهم الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهم بالقتل

المادة 234 من قانون العقوبات أوضحت عقوبة ارتكاب الجريمة، ولكشف العقوبة القانونية، أوضح أحمد عزت المحامي لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».